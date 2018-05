78-Jähriger kracht an Baum

Ein 78-Jähriger hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und fuhr dann gegen einen Baum. © 7aktuell.de/ Geier

Rheinstetten.Ein 78-jähriger Autofahrer ist in Rheinstetten Mörsch gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Samstagnachmittag mit seinem Ford die Rheinstraße von Neuburgweier in Richtung Mörsch.

Nach Angaben der Beamten hatte er den Wagen nicht unter Kontrolle, fuhr zuerst Schlangenlinien und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab.

...

Sie sehen 42% der insgesamt 942 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.05.2018