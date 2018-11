8400 Euro für Zahngold

Waghäusel.„Mir ist es wichtig, dass jeder gespendete Cent direkt bei den Bedürftigen ankommt“. Der Waghäuseler Zahnarzt Dr. Moritz Henninger sucht die Empfänger sorgfältig aus. Insgesamt 8400 Euro hat der Dentist aus dem Verkauf des Zahngoldes erlöst. „Die eigentlichen Spender sind meine Patienten, weil sie mir ihre Goldkronen für einen sozialen Zweck überlassen“, bestätigt Henninger, der die Summe aufteilt.

Die Hälfte erhält Siegbert Schuhmacher für seine Rumänien-Hilfe und ebenfalls 4200 Euro bekommt die Sozialpädagogische Wohngemeinschaft schwerstbehinderter Menschen in Wiesental. Der 71-jährige Schuhmacher engagiert sich nicht nur ehrenamtlich als Leiter des Kirrlacher Tafelladens, sondern bringt schon seit Jahren immer vor Weihnachten bis zu tausend Weihnachtspakete den Waisenkindern und hilfsbedürftige Menschen in den rumänischen Dörfern und Slums. Bereits am letzten Novembertag startete er seine erste Tour in das osteuropäische Land.

„Mir gefällt, dass Siegbert Schuhmacher selbst dorthin fährt und mit dem gespendeten Geld vor Ort auch direkte Hilfe leistet“, sagt Moritz Henninger. In den Vorjahren bezahlte Schuhmacher Heizmaterialien und Öfen, Ziegel für ein defektes Dach oder eine Waschmaschine für eine Familie. Ganz nach dem Motto „Jeder Cent hilft“ hat Siegbert Schuhmacher in der Zahnarztpraxis von Dr. Henninger eine Spendenbox aufgestellt. Eine Unterstützung erfahren auch die Bewohner der sozialpädagogischen Wohngemeinschaft. Mit dem Geld können Maßnahmen angeboten werden, die außerhalb der Zuschüsse liegen. Beispielsweise therapeutisches Reiten für die schwerstbehinderten Menschen oder Ausflüge. klu

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018