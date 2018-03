Ärztin führt auf Entdeckungstour

Anzeige

Waghäusel.„Woher weiß der Doktor überhaupt, was mir fehlt? Und wozu braucht er die ganzen komischen Werkzeuge?“, sind Fragen, die sich wohl jedes Kind beim Arztbesuch stellt. Um darauf Antworten zu finden, lud die Stadtbibliothek Waghäusel die Heidelberger Ärztin und Kinderbuchautorin Dr. Sybille Mottl-Link zur Lesung ein.

Die Kinder machten es sich auf dem Boden gemütlich und lernten durch aktives Mitmachen, welche Töne Herz, Lunge und Bauch so von sich geben. Mottl-Link forderte aber in „einem Wechselspiel der Geräusche“ auch die Erwachsenen zur aktiven Beteiligung auf. Die Kinder gingen mit der Ärztin auf Entdeckungsreise in die verschiedenen „Höhlen“ des Körpers, wie zum Beispiel dem Mund, der Nase, des Darms und des Magens. Durch einen Beamer wurden Darstellungen aus ihrem Buch zum gleichnamigen Programm „In meinem Körper ist was los!“ an eine Leinwand projiziert.

Koli sucht seine Eltern

Während des Abenteuers meldete sich plötzlich eine Stimme zu Wort, die aber vorerst nur Mottl-Link hören konnte. Ein kleiner Zaubertrick enttarnte den Stimmgeber: Zum Vorschein kam der Darmbewohner Koli, eine lustige Handpuppe, die für Aufsehen sorgte. Das Darmbakterium hat keine guten Nachrichten, denn er hat seine Eltern verloren, die die Kinder nun im Buch suchen.