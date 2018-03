Ölsuche am Rhein

Anzeige

Weingarten.Die Firma Rhein Petroleum will nach einem Zeitungsbericht im Herbst im Oberrheingraben an neuer Stelle nach Öl suchen. Wie ein Unternehmenssprecher gestern sagte, soll im nordbadischen Weingarten (Kreis Karlsruhe) 750 Meter tief gebohrt werden. Mit der Genehmigung von den Bergbehörden werde in diesen Tagen gerechnet.

66 000 Liter wöchentlich

Bei Riedstadt in Südhessen fördert Rhein Petroleum seit Januar pro Woche etwa 66 000 Liter Öl. Die zwei Tanklastwagen fassende Menge werde in der Karlsruher Raffinerie verarbeitet.

Nun gebe es Überlegungen, die hessische Lagerstätte durch eine zweite Bohrung zu erweitern. 2016 hatte Rhein Petroleum nördlich von Karlsruhe bei Graben-Neudorf zur Probe gebohrt. Dort wurde allerdings nicht ausreichend Öl gefunden. Das Unternehmen bestätigte den Bericht. dpa