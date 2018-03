Über Stock und Stein

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Der Kindergarten St. Franziskus Oberhausen ist stolz, denn ihm gehört jetzt ein schöner Barfußpfad. Ab sofort steht er für die acht Gruppen mit den 144 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren zur Verfügung. Auch die 27 Erzieher dürfen bei Lust und Laune die Neuerung nutzen, was auch gleich einige der Fachkräfte trotz der Kälte ausprobierten.

Bei dem Pfad handelt es sich um ein prickelndes Abenteuer, war zu hören. Wie eine Fußreflexzonenmassage rege der Gang über die etwa zwölf Meter lange Strecke mit sieben Materialien wie Gras, Holz, Sand und Steine den Organismus an.

Ein Barfußpfad ist eine Gehstrecke, auf der durch Barfußlaufen besondere Sinneseindrücke und die damit verbundene Entspannung erlebt werden können, heißt es in einer Beschreibung. Derartige Angebote sollen die Gesundheit und Bewegung fördern und Interesse an der Natur wecken. Durch eine Spende der Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt konnte der Barfußpfad realisiert werden. Den Scheck in Höhe von 900 Euro überreichte Vorstand Rüdiger Kümmerlin. wr