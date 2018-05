Ablehnungsschreiben verschwiegen

Lukas erklärt das Whiteboard in der Gemeinschaftsschule Waghäusel am Tag der offenen Tür. Eine gymnasiale Oberstufe wird es hier wohl nicht geben. © Eisele

Oberhausen-Rheinhausen.Völliges Unverständnis und Sprachlosigkeit äußerten die Mitglieder des Gemeinderates quer durch alle Fraktionen zum Tagesordnungspunkt fünf der Sitzung am Montag. Grund war das zweimonatige Stillschweigen der Verwaltung über ein Schreiben des Regierungspräsidiums, in dem mitgeteilt wurde, dass man beabsichtige den Antrag auf Errichtung einer Sekundarstufe II an der Gemeinschaftsschule

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4028 Zeichen des Artikels

