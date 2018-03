Abriss der Zuckersilos fraglich

Anzeige

Die Stadt will deshalb aufgrund der Zuweisung, die derzeitig bestehende Containeranlage nicht erweitern. Dies sei nicht zielführend. Aber in der größtensteils leer stehenden Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises würde sie gerne ein Stockwerk anmieten. Dort könnten bis zu 50 Menschen untergebracht werden. Der Vertragsentwurf des Kreises wurde nach Angabe der Stadt in ihrem Sinne verändert.

Diese Anmietung würde der Stadt für das laufende Jahr rund 5390 Euro an Miete pro Monat kosten. Dazu kommen etwa 1645 Euro an Nebenkosten. Die Stadtverwaltung rechnet deshalb die Kosten für die weitere Unterbringung der Flüchtlinge hoch und setzt einen Ansatz von 65 000 Euro als außerplanmäßige Ausgabe durch diese Anmietung des Stocks im Haus des Landratamtes an.

Als Wahrzeichen angesehen

Für die Stadt zeichnet sich ein Problem für den beschlossenen und geplanten Abriss der Zuckersilos an. Viele Waghäusler sehen sie als Wahrzeichen und Industriedenkmal an, andere können sich an den gigantischen Türmen nur stören. Letztlich setzte sich die Meinung derer durch, die die so genannnten Zuckertürme entfernen wollen.

Das Problem: Viele Mobilfunkbetreiber haben dort ihre Anlagen installiert – und die Verträge haben ihre Laufzeit. Der Vertrag der Telefonica sieht eine Mindestlaufzeit bis zum 31. Dezember 2022 vor. Die CDU hat den Abriss vorangetrieben. Ein Antrag liegt dazu vor.

Darin heißt es, „dass der Abriss rechtzeitig vor dem Stadtfest im August 2018 erfolgt und dasselbe möglichst nicht beeinträchtigt wird“. Spannend dürfte zudem auch die Debatte um die Kinderbetreuungszeiten sein.

