Adventslieder hören und Bildausschnitt wählen

Karlsruhe.Ein Adventskalender, der jeden Tag an einem anderen Ort in Baden ein Adventslied mitten im Kirchenchor erleben lässt, geht am Samstag, 1. Dezember, auf ekiba.de/youtube online. Badische Kirchenchöre und Kirchenräume wurden dazu mit einer 360-Grad-Kamera aufgenommen – eine tägliche Auszeit am Smartphone, PC oder gar mit einer Virtual-Reality-Brille, heißt es in einer Pressemitteilung des evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe.

Ob in Weinheim, Ortenberg oder Hohensachsen, ob in Villingen, Waldshut, Karlsruhe, Freiburg, Heidelberg, Hemsbach oder Mannheim, ob in Karlsruhe-Durlach, Eberbach, Laudenbach, Mannheim-Sandhofen oder Pforzheim: Wer sich eingeklinkt hat, lauscht dem Adventslied und kann sich beim Zuhören umschauen, hoch in die Kuppel oder zu einzelnen Sängern.

16 badische Chöre – von der Kantorei Hochrhein im Süden über die Landesjugendkantorei bis zum Kirchenchor in Laudenbach im Norden der Evangelischen Landeskirche in Baden – haben sich beteiligt und ermöglichen das stimmungsvolle Adventserlebnis. Die neuartige Aufnahme- und Abspielmöglichkeit erlaubt es beim Betrachten den Bildausschnitt selbst zu wählen.

Auszeit nehmen

Jeden Tag im Advent kann man sich so eine kleine Auszeit im Alltagsstress nehmen und ein bekanntes Adventslied vorsingen lassen. Die Aufnahmen sind an jedem digitalen Display mit Internetverbindung zugänglich, also auch am Computer, Tablet oder mit dem Smartphone. Noch unmittelbarer ist das Erlebnis, wenn man sein Smartphone in ein Cardboard legt oder eine Virtual-Reality-Brille (VR-Brille) benutzt. Jeden Tag im Advent wird ein weiteres Video auf den You-Tube-Kanal der Landeskirche hochgeladen. zg

Info: Die Videos werden ab Samstag täglich unter www.ekiba.de/youtube veröffentlicht.

