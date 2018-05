Akkordeonisten messen sich

Anzeige

Bruchsal.Mehrere hundert junge Akkordeonisten aus ganz Deutschland bestreiten in Bruchsal vom 1. bis 3. Juni den Abschlusswettbewerb um den Akkordeon Musik Preis 2018. In unterschiedlichen Kategorien, vom Solisten bis zum Akkordeon-Ensemble, treten die jeweiligen Landesfinalisten im Bürgerzentrum und in der Musikschule vor die fachkundigen Juroren.

Am 1. Juni von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Bürgerzentrum und von 14 Uhr bis 17 Uhr in der Musikschule, am 2. Juni von 9.30 Uhr bis 19 Uhr sowie am 3. Juni von 9.30 bis 12 Uhr in beiden Häusern tragen die Nachwuchsmusiker ihren Wettbewerb aus. In den Pausen zwischen den insgesamt 220 Vorspielen können die Besucher die Säle betreten oder verlassen. Als Straßenmusiker spielen die Teilnehmer des Akkordeon-Wettbewerbes außerdem am Samstag, 2. Juni, in der Innenstadt. Entlang der Kaiserstraße und am Wochenmarkt können sich Besucher auf Auftritte der Musiker freuen. zg