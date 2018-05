Akrobatik trifft Starküche

Anzeige

Karlsruhe.Der Name ist auch in der kommenden Spielzeit wieder Programm: Ab dem 27. November bis zum 20. Januar 2019 wird es in Karlsruhe wieder faszinierend und crazy. Das schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Neue Top-Künstler sind verpflichtet, das neue Zelt gebucht, am neuen und faszinierenden Spitzen-Programm wird schon gefeilt – und Starkoch Sören Anders bereitet das exquisite 4-Gang-Gourmet-Menü vor. Besucher dürfen sich schon heute freuen: Erneut wird in Karlsruhe Spitzenakrobatik von Ausnahmekünstlern zu sehen sein – dazu gibt’s herzerfrischende Comedy, Top-Künstler, eine erstklassige Show mit den Crazy Palace Revue-Tänzerinnen und herausragender Artistik in einer bezaubernden Atmosphäre. zg