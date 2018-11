Aktionstag in der Fußgängerzone

Bruchsal.Jede vierte Frau in Deutschland erfährt Gewalt in ihrer Beziehung. Oftmals sind die Opfer hilflos und wissen nicht, wohin sie sich wenden können. Aus diesem Anlass veranstalten das Geschützte Wohnen, die Polizei und die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Karlsruhe, Astrid Stolz, gemeinsam einen Aktionstag, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Er soll Raum für Austausch und Gespräche geben. Die Aktion findet am Samstag, 24. November, von 9.30 bis 13.30 Uhr in der Bruchsaler Fußgängerzone statt.

Dort werden Gewaltszenen von Schauspielern dargestellt und konkrete Informationen zu Hilfsmöglichkeiten und Ansprechpartnern gegeben. Das Geschützte Wohnen und die Beratungsstelle Libelle stellen ihre Angebote vor, ebenso wie das Polizeirevier Bruchsal und das Polizeipräsidium Prävention. Die Gleichstellungsbeauftragten informieren über ihre Arbeit und stellen den Arbeitskreis „Frauen gegen Gewalt im Landkreis Karlsruhe“ vor. Schirmherrin ist Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick. zg

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2018