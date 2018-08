Akustisch mit Mandoline

Oberhausen-Rheinhausen.Ganz unverstärkt und mit vielen verschiedenen Stilrichtungen spielen RIP am Freitag, 7. September, 20 Uhr im TSV Clubhaus Rheinhausen. Mit ihrem Programm „Strictly Acoustic!“ wollen sie beweisen, dass sie auch das Terrain der akustischen und unverstärkten Musik und somit deren Wurzeln beherrschen.

Um den verschiedenen Stilrichtungen gerecht zu werden, kommen dabei auch typische und traditionelle Instrumente wie zum Beispiel Mandoline, Banjo, Harp oder Cajon zum Einsatz.

Minimalistisch und doch ein Ohrenschmaus für jeden Liebhaber akustischer und handgemachter Klänge. Mit Musik aus den südlichen USA spielen sie einen ungewöhnlichen Stil der Rockmusik: Alt-Country.

Südliche Weiten der USA

Interpretationen von Liedern der Bottle Rockets, Drive-By Truckers oder der Allman Brothers, aber auch vieler anderer Künstler dieser und ähnlicher Richtungen.

Unterlegt mit ungeschminkten Schlagzeug/Cajon-Beats, genialen Gitarrensoli und Hooklines der zwei Guitarmen, markanten Bass-Riffs und einer Stimmung, die in die südlichen Weiten der USA entführt, kündigen sie eine abwechslungsreiche, kurzweilige Zeit mit garantiert viel Schweiß durch handgemachte Musik ohne gekünstelte Klänge in Rheinhausen an. zg/nina

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018