Alles offen nach Nullnummer

Der Karlsruher David Pisot (l.) und der Auer Pascal Köpke kämpfen um den Ball. © dpa

Karlsruhe.„Laut und unberechenbar, im Wildpark werden Träume wahr“, hofften die Fans des Karlsruher SC mit ihrer Choreographie. Für den KSC hieß es am gestrigen Freitagabend nach rund 90 Minuten, Relegationsaufgabe Nummer eins mit einem torlosen Unentschieden bewältigt. Der KSC hatte gegen den FC Erzgebirge Aue das Heimspiel im Wildpark mit 0:0 beendet – und sich so die Tür in die 2. Bundesliga offen

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3251 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.05.2018