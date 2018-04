„Allzu forsches Auftreten“ oder „von oben herab“?

Anzeige

In ihrem Statement artikulierte Brigitte Liebel ein „klares Nein zum Mega-Logistikzentrum“ und bat besonders darum, die Anwohner und Betroffenen der ganzen Stadt nicht einfach in die „Ecke der meckernden Bürger“ zu stellen. Ihre Fragen lauteten: Zu welchen Ausgaben der Stadt führt die Ditz-Ansiedlung? Wie halbwegs realistisch ist die Zahl der in Aussicht gestellten Arbeitsplätze? Auch wollte sie wissen, ob bei der Entscheidung der Aspekt Gesundheit berücksichtigt worden sei. Denn hohes Verkehrsaufkommen bedeute auch eine Menge an Feinstaub und Stickoxiden. Außerdem befürchte die BI einen 24-Stunden-Verkehr, also auch LKW-Fahrten in der Nacht.

Bürgermeister Stefan Martus stellte in Aussicht, in Zusammenarbeit mit der Ditz AG die Antworten auf die drei Fragen zu liefern. Auch kündigte er eine Bürgerversammlung mit dem Investor an. Nach wie vor gehe er davon aus, dass nur acht LKW pro Nacht fahren, und wies damit die Besorgnis als übertrieben zurück.

Partei für die Bürgerinitiative und die Anwohner ergriff hingegen Hans Gerd Coenen (CDU). Der Bürgermeister habe den Vertrauensvorschuss des Gemeinderats missbraucht, der 2014 einem Bebauungsplan mit hoher Flexibilität zugestimmt habe. Doch sei der Rat davon ausgegangen, dass eine umweltverträgliche und den Schutz der Bürger entsprechende Nutzung gefunden werde. wr

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.04.2018