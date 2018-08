Als Beifahrer in einem Einsatzwagen

Felix (l.) und Matti freuen sich auf den Ausflug zur Falknerei in Karlsruhe. © Schmitteckert-Pfeffer

Waghäusel.„Ich fand‘s am tollsten als der Uhu bei mir auf dem Arm saß“, berichtet Matti aus Kirrlach vom Besuch bei der Falknerei in Hagsfeld. Gemeinsam mit einer Gruppe von rund 20 Kindern besuchte der GV Frohsinn die Falknerei in Hagsfeld. „Mir hat am besten gefallen, dass wir die Vögel mit Hühnerbeinen füttern durften und die Zugfahrt“, ergänzt der siebenjährige Felix die Erlebnisse.

Der

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3244 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.08.2018