Als Flusspferde den Oberrhein bevölkerten

Karlsruhe.Flusspferde im Rhein? Aber ja, die gab es – vor mehr als 115 000 Jahren, wie zahlreiche Knochen- und Zahnfunde belegen. Dass es in einem Eiszeitalter nicht immer kalt ist, belegt das Naturkundemuseum Karlsruhe in seiner Großen Landesausstellung „Flusspferde am Oberrhein – wie war die Eiszeit wirklich?“ von Donnerstag, 21. Juni bis Sonntag, 27. Januar.

In dieser Ausstellung führt das Naturkundemuseum auf eine Zeitreise in die wechselvolle Vergangenheit des Klimas am Oberrhein und eröffnet mit eindrucksvollen Objekten einen neuen Blick auf die damalige Tier- und Pflanzenwelt. Wie das Museum in einer Pressemitteilung schreibt, veranschaulichen auf einer Gesamtfläche von fast 700 Quadratmetern geologische Belege, Tier- und Pflanzenpräparate, Originalfossilien und eigens angefertigte Modelle, wie es in der Zeit von vor etwa 126 000 bis vor 11 700 Jahren in dieser Region aussah. Darüber hinaus erklärt die Ausstellung, wie Eiszeiten generell entstehen, und geht auf die Besonderheiten des Oberrheingebiets ein. Bio- und geowissenschaftliche Aspekte ergänzen sich zu einer umfassenden Schau zum Thema.

Seit 2,6 Millionen Jahren leben wir in einem Eiszeitalter. Das heißt, beide Polkappen sind mit dicken Eisschichten bedeckt. Dabei ist das Wetter jedoch nicht durchgängig eisig kalt. Vielmehr stehen Kalt- und Warmzeiten in einem ständigen Wechsel.