Als Glücksfee verzaubert sie die Herzen

Philippsburg.Wer kennt das nicht: Eine Beziehung geht zu Bruch und es kommt, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, zu einem Striptease der ganz besonderen Art. Dieses Szenario spiegelt sich auch im neuen Programm „Auszieh’n“ der selbst ernannten Liebesglücksfee Annette Postel wieder. Sie rechnet mit ihrem „verdammten drecks Ex“ ab und ist erschüttert, weil sie es „immer mit dem Falschen macht“. Auf Leos Bühne mit Biss wird gelacht, geweint, geflucht und nach einem Schuldigen gesucht. Doch was am Ende bleibt, ist die Sehnsucht nach einer neuen Liebe.

Da eine Karriere bekanntlich schnell zu Ende sein kann, beschließt Chanteuse Postel ein zweites Standbein zu schaffen, als Liebesglücksfee für andere und für sich selbst. Mit einem auf Ebay ersteigerten Zauberstab, ihrem grünen Kleid und einer fantastisch verrückten Perücke, will sie einsame Herzen höherschlagen lassen. Dabei verliert die einzige deutschsprachige Operncomedienne allerdings ab und an die Fassung. Ihr langjähriger „Spielgefährte“ Klaus Webel bringt die Fee auf Abwegen durch seine urkomischen Kommentare aber immer wieder auf den rechten Weg.

Die Vier-Oktaven-Stimme von Postel kommt in der ausverkauften Jugendstil-Festhalle in Philippsburg am Freitagabend unglaublich gut zur Geltung. Im stilvollen Ambiente nimmt die Virtuosin es mit allen Klischees der Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau auf. Vom Verlassen werden über Affären bis hin zu einer möglichen neuen Liebe, werden alle Facetten abgedeckt.