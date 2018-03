An 453 Stellen wird gebaut

Anzeige

Neue Stadtqualität

Während Durlacher Tor und Mendelssohnplatz mit Gleisbau und Folgemaßnahmen den Takt vorgeben, macht die Kombilösung in der Karl-Friedrich-Straße, am Rondellplatz und in der Ettlinger Straße auch wieder Flächen frei. „Und gibt uns“, so Obert, „schon jetzt ein Stück neue Stadtqualität“.

In der Kriegsstraße arbeitet sich die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft als Bauherrin der Kombilösung für deren Autotunnel nebst neuer Bahntrasse unter- wie oberirdisch voran. Im Normalfall jeweils zwei Richtungsfahrbahnen bei tageweiser Einschränkung heißt die Devise.

Die „Problemzone“ liegt zwischen Staatstheater und Friedrich-List-Schule. Ab Mai wird etwa an der Einmündung Kapellenstraße gearbeitet – Entlastung kommt dann durch Freigabe der Ettlinger Straße. Eine Baustellenvielfalt kündigt Lohmeyer für Kapellenstraße, Mendelssohnplatz (unter anderem Einbau einer Gleishilfsbrücke) und Rüppurrer Straße mit mehreren Gleissperrungen an. Ab Ende August sorgt die Engstelle Mendelssohnplatz für rund ein Jahr insbesondere Richtung Norden bei allen Verkehrsteilnehmern für Umwege.

Bewusst in die für Großmaßnahmen beliebten Sommerferien gelegt ist der Gleiszusammenschluss zwischen Durlacher Allee und Kaiserstraße sowie Karl-Wilhelm-Straße. Da der Stutensee-Ast dann nicht bedienbar ist, gibt es Folgemaßnahmen an der VBK-Haltestelle Hauptfriedhof und im Gleisbett Haid-und-Neu-Straße. Der Adenauerring, bewusst als Winterbaustelle begonnen, soll bis Juli fertig sein.

Vollsperrung in Teilabschnitten

In der Theodor-Heuss-Allee sind die Straßenbauer ab Juni bis Dezember tätig bei Vollsperrung in Teilabschnitten und Unterbrechung in den Sommerferien. Im Umfeld des IKEA-Baufelds wird die Gerwigstraße ertüchtigt (Juni bis November), gefolgt vom Weinweg (Oktober bis Frühjahr 2019), erst danach gibt es verkehrsrelevante Umbauten auf der Durlacher Allee. Für Radler liegt ein Schwerpunkt auf der Wegeführung abseits der Baufelder in der Kriegsstraße, hinzu kommt die Umleitung bei Sperrung der Wasserwerksbrücke ab August. zg

Info: Weitere Informationen unter mobilitaet.trk.de

