An der Bar geht’s heiß zur Sache

Waghäusel.Die Freiwillige Feuerwehr – Abteilung Waghäusel – lädt zu ihrem stets erfolgreichen Feuerwehrfest an diesem Wochenende ins Feuerwehrhaus in der Schönbornstraße 7 ein. Das Fest startet am heutigen Samstagabend um 18 Uhr im hinteren Anbau. Ab 21 Uhr öffnet die schmucke Bar ihre Pforten, die sich als „die heißeste Bar im ganzen Land“ bezeichnet, wie es in Feuerwehrkreisen heißt.

Am

...

Sie sehen 32% der insgesamt 1205 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.06.2018