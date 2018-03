An roter Ampel zu spät gebremst

Anzeige

Karlsruhe.Einen erheblichen Sachschaden von rund 70 000 Euro verursachte am Samstagmittag ein betrunkener Autofahrer, der in der Rheinhafenstraße ungebremst auf einen an einer roten Ampel wartenden Pkw krachte.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, stand ein 42 Jahre alter Opel-Fahrer gegen 13.50 Uhr an der rot zeigenden Ampel an der Kreuzung der Rheinhafenstraße/Südliche Uferstraße, als plötzlich ungebremst der 32-jährige Fahrer einer S-Klasse hinten auffuhr. Durch die Kollision wurden der Fahrer des Opels und seine 2-jährige Tochter leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von 2,3 Promille.

Am Mercedes entstand ein Schaden von 40 000 und am Opel von 30 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. pol