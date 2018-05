Anzeige

Profimannschaften haben heutzutage fast immer eigene Athletiktrainer und sehr oft eigene Krafträume oder sogar Trainingszentren. Warum ist es für diese Sportler und Vereine trotzdem so attraktiv in die Pfitzenmeier Clubs zu kommen?

Dorn: Grundsätzlich geht es den Verantwortlichen und uns als Trainern vor allem darum, die Sportler aus ihrem bekannten Setting zu holen und einmal für einen Tapetenwechsel zu sorgen. Man ist im Verein meistens darauf fokussiert täglich sportartspezifisch zu trainieren und sieht oftmals immer das gleiche. Somit stellen sich automatisch bestimmte Muster ein. Diese versuchen wir in den Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts bewusst aufzubrechen und den Sportlern neuen Input und Eindrücke zu geben. Außerdem sind Krafträume im Verein zwar mitunter sehr gut ausgestattet, an die Ausstattung unserer Geräte wird aber wohl keiner heranreichen können. Das ist ja auch vollkommen normal. Somit bieten sich für die Sportler in den Pfitzenmeier Fitnessparks noch andere Möglichkeiten des Trainings durch verschiedene Kraftgeräte und Trainingsmaterialien, die sie sonst nicht nutzen könnten.

Macht die Trainingsergänzung im Fitnessstudio das Training der Leistungssportler noch effektiver?

Dorn: Durchaus. Nehmen wir beispielsweise das Maximalkrafttraining, welches eine hohe Bedeutung für das Training der Schnell- und Sprungkraft hat und für eine Sportart wie Handball extrem wichtig ist. Dabei muss mit hohen bis maximalen Widerständen trainiert werden und da stoßen vereinsinterne Krafträume oft schnell an ihre Grenzen. Zudem bietet sich bei uns eine riesige Möglichkeit, funktionell zu trainieren, das heißt Bewegungen zu trainieren, wie sie im Alltag oder auch in der jeweiligen Sportart vorkommen. Dabei kann dies sowohl an Kraftgeräten, als auch mit Kleingeräten wie Kettlebells, Medizinbällen, Widerstandsbändern oder noch vielen weiteren Materialien trainiert werden. zg

