Andrew Browning singt George-Michael-Hits

Karlsruhe.George Michael verkaufte weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger, landete unzählige Hits und wurde dadurch zu einem der erfolgreichsten britischen Künstler aller Zeiten. Als preisgekrönter Sänger, Komponist, Songwriter und Musikproduzent erreichte er sowohl nationalen als auch internationalen Weltruhm und stieg zur Musiklegende auf. Das schreibt die Ticketingstelle CTS Eventim in einer Pressemitteilung.

Am 1. Weihnachtstag des Jahres 2016 ist George Michael im Alter von 53 Jahren von uns gegangen.

Zur großen Freude aller George Michael Fans ist 2017 im Londoner West End die Popmusik-Ikone mit der „Tribute to George Michael“ Konzertshow „Fastlove“ wiedergeboren worden. Diese wird am Freitag, 29. März, im Konzerthaus zu sehen sein. Der Executive Producer James Taylor, ein langjähriger George Michael Fan, hat eine hochwertige und vor allem authentische Hommage an die Popmusiklegende geschaffen. Dafür verpflichtete er den unglaublich talentierten Andrew Browning für die Hauptrolle. Seit Anfang 2018 ist Ed Barker als Stargast neu dabei. Barker spielte das Saxofon-Solo im Song Cowboys and Angels und war im Jahre 2012 auf George Michaels „Symphonica Tour“ live mit von der Partie. Zusammen mit Backgroundsängern, Tänzern und einer hervorragenden Liveband arbeiten sie unermüdlich daran, sowohl einen phänomenalen Sound als auch atemberaubende Bühnenbilder für eine spektakuläre Show abzuliefern. „Fastlove“ tourt seit 2017 auf großen Bühnen in ganz Großbritannien.

Ob im Londoner West End im Piccadilly Theater oder im Kings Theatre in Glasgow, die Shows sind in kürzester Zeit ausverkauft. „Fastlove“ ist in Windeseile zu einem Kassenschlager geworden und hat sich große Marktanteile in Großbritannien gesichert. Einer der Gründe für den wahnsinnigen Erfolg sind die exzellenten Rezensionen in der Lokalpresse und die Mund-zu-Mund Propaganda durch enthusiastische Zuschauer.

Dass die Show so gut beim Publikum ankommt, spricht auch für die Realitätsnähe von „Fastlove“. Mit grenzenlosem Respekt und mit viel Liebe zum Detail wird das musikalische Vermächtnis des Superstars am Leben erhalten und an die zahlreichen Fans weitergegeben.

Die Konzertshow „Fastlove“ ist nach dem gleichnamigen Superhit von 1996, der 1997 in der Kategorie beste Single bei den Brit Awards nominiert war, benannt. Die Show beinhaltet sämtliche Megahits aus Zeiten des legendären Zweiergespanns „Wham“, das 1981 von George Michael und Andrew Ridgeley ins Leben gerufen wurde, bis zu Meilensteinen der Pop-Geschichte von George Michaels anschließender Solokarriere. zg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018