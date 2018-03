Angebot an Ostern bleibt umfangreich

Anzeige

Abholzeiten verschieben sich

Die Müllabfuhr ist an Karfreitag und Ostermontag nicht im Einsatz. Somit kann es in den Wochen vor und nach Ostern zu Verschiebungen bei den Abholzeiten für Wertstoffe, Rest-, Bio- und Papiermüll kommen. Eine aktuelle Übersicht aller Leerungstermine ist online auf karlsruhe.de/abfall zu finden oder kann unter der Behördenrufnummer 115 telefonisch erfragt werden.

Um das Festmahl mit frischer Ware anreichern zu können, werden die Wochenmärkte in den Stadtteilen Daxlanden, Mühlburg, Neureut, Oberreut, Waldstadt sowie am südstädtischen Werderplatz von Karfreitag auf Gründonnerstag, 29. März, vorverlegt. Der Markt am Gottesauer Platz wird um einen Tag nach hinten auf Karsamstag, 31. März, verschoben. zg

