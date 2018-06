Anmeldungen bis Freitag abgeben

Anzeige

Waghäusel.Die Stadt Waghäusel nimmt noch bis zum Freitag, 29. Juni, Anmeldungen für das Ferienprogramm an. Interessierte geben das Formular im Rathaus Waghäusel ab oder werfen es in die Briefkästen der Stadt bei den alten Rathäusern in Kirrlach und Wiesental und beim Rathaus Waghäusel ein.

Teilnahmeberechtigt sind alle Waghäuseler Kinder und Jugendlichen von sechs bis 16 Jahren. Das Ferienprogrammheft wurde in allen Waghäuseler Schulen verteilt und ist auch im Rathaus und in der Stadtbibliothek erhältlich. Auf der Homepage der Stadt Waghäusel können unter der Rubrik „Ferienprogramm“ eine Veranstaltungsübersicht, Infos zur Anmeldung sowie das Anmeldeformular abgerufen werden. Das abwechslungsreiche Programm umfasst 111 Veranstaltungen aus verschiedensten Bereichen, die allesamt unterhaltsame Ferientage versprechen. zg