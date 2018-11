Ansichten von Bürgern abwägen

Waghäusel.Der Gemeinderat wird die Stellungnahmen der Behörden und Träger zum Bebauungsplan Ortsmitte Kirrlach in der kommenden Sitzung am Montag, 26. November, abwägen. Mit der Bebauungsplanänderung will die Stadt eine Arztpraxis mit Wohnung südlich des Parkplatzes entlang der Oberen Bachstraße anzusiedeln. Damit soll die medizinische Versorgung im Ortskern verstärkt werden.

Ebenso soll eine zweite Bebauungsreihe an der Waghäusler Straße baurechtlich ermöglicht werden. So soll das Gebiet funktional geordnet werden. Durch die förmliche Beteiligung sind Stellungnahmen von der Öffentlichkeit, Behörden und Trägern eingegangen, die abgewägt werden müssen. Anschließend kann die Verwaltung den entsprechenden Satzungsbeschluss fassen.

Einschulung vorverlegen

Außerdem wird in der kommenden Sitzung über den Einschulungstag der Erstklässler abgestimmt. Die SPD hat den Antrag gestellt, dass ab dem nächsten Schuljahr der Schulstart spätestens auf den zweiten Tag der ersten Schulwoche gelegt wird. Derzeit beginnt der Unterricht für die Einschulungskinder erst in der zweiten Woche nach Schulbeginn. Berufstätige Eltern müssen deshalb die Betreuung ihrer Kinder zusätzlich für diese Woche organisieren und finanzieren.

Der Verwaltungsausschuss hat den Antrag auf seiner Sitzung am 9. Oktober vorberaten und dem Gemeinderat einstimmig empfohlen, diesen Beschluss zu fassen.

Die Beton-, Wege- und Landschaftsbauarbeiten, die für die Umgestaltung des Raiffeisenplatzes nötig sind, werden in der Sitzung am Montag voraussichtlich vergeben. Das Angebot mit 493 405 Euro des Tiefbauunternehmens Johann Schön & Sohn Bau steht nach formaler und rechnerischer Prüfung durch das Büro Modus Consult auf dem ersten Platz. nina

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018