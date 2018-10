Ansturm so groß wie nie

Waghäusel-Kirrlach.Viele Sportler stürmten am Sonntag in die Rheintalhalle, um sich zum Gedenken an KSV-Legende Rolf Würges auf der Matte zu messen. Zum 24. Mal richtete der Kraftsportverein (KSV) Kirrlach sein „Rolf-Würges-Gedächtnisturnier“ im Jugend-Freistilringen wo es um den „Großen Preis der Stadt Waghäusel“ ging.

Überrannt wurden die Verantwortlichen des KSV, als am Sonntagmorgen insgesamt 44 Vereine mit 343 Nachwuchsringer in die Rheintalhalle kamen. Gegenüber dem Vorjahr (217) war dies eine unerwartete Steigerung, auch gegenüber dem Meldeergebnis, denn es waren alle Vereine, die gemeldet hatten, erschienen und hatten mitunter auch mehr Starter als geplant mitgebracht.

Da der KSV sich auf ein solches Starterfeld nicht eingerichtet hatte, mussten bis in die Abendstunden insgesamt 581 Kämpfe ausgetragen werden, ehe die Sieger und Platzierten in den fünf männlichen Jugendklassen sowie bei der weiblichen Jugend feststanden.

KSV Kirrlach auf Platz 17

Als erfolgreichster Verein konnte am Ende der VfK Schifferstadt mit 58 Punkten bei 21 Startern den Pokal mit in die Pfalz nehmen. Auf den weiteren Plätzen folgen der ASV Hüttigweiler (Saarland-56/13) und KSV Seeheim (53). Bester Verein aus der Region war der KSC „Olympia“ Graben-Neudorf (44), der ASV Bruchsal kam auf Rang 13 mit 36 Punkten und der KSV Kirrlach auf den 17. Platz. Die zehn Ringer der RKG Reilingen/Hockenheim kamen mit 27 Punkten auf Rang 18 und der KSV Ketsch mit elf Nachwuchsringer mit 21 Punkten auf den 20. Platz.

Mit Startern aus Frankreich durch die „Les Mempapeurs“ aus Sausheim und S.A.Gries aus dem Elsass, der Schweiz mit RS Sense und den Niederlanden mit Simson Landgraf hatte das Turnier erneut internationalen Charakter. Vom KSV Kirrlach konnten sich Lise-Marie Hambrecht bei der weiblichen Jugend bis 60 Kilogramm als Klassensiegerin auszeichnen.

Einen zweiten Platz schaffte Daniel Gossen (C-Jugend, 31 Kilogramm), jeweils vierte Plätze belegten Hamza Özkan (D-37), Mark Olenberger (C-52) und Cedric Freidel (A-80). Dazu holten Noah Neumann(E-30), Josefine Widmann (D-31) und Jamie-Lee Rolli (weiblich Jugend, 64 Kilogramm) als jeweils Fünfte sowie Nikita Iglin (A-55) und Arunya Bejerea (D-29) als Sechste Punkte für die gesamte Vereinswertung. zg

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018