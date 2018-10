Anthologie spendet Mut und Zuversicht

Bruchsal.Über 730 Einsendungen gab es bei dem Schreibwettbewerb zum Thema Tod und Trauer, den Petra Schaberger und Ayse Bosse zusammen mit dem Carlsen Verlag im Frühjahr ausriefen. Eine davon kam von Kristin Dose aus Bruchsal und schaffte es auf Anhieb in die Anthologie „Du fehlst – Geschichten von Leben und Tod“. Ihre fiktive Kurzgeschichte über den Tod eines Kindes überzeugte die Wettbewerbsjury. Kristin Dose (Bild), die gerade in Elternzeit ist, weiß, dass die größte Sorge einer Mutter das Wohlergehen des Kindes ist.

Ihr Umfeld war von dem Thema ihrer Kurzgeschichte überrascht. „Manche dachten, ich müsste etwas verarbeiten“, so die 33-jährige Psychologin, die im Vertrieb bei einer großen Softwarefirma arbeitet. „Viele wussten nicht, dass ich Schreiben als Hobby habe, freuten sich aber mit mir über den Erfolg.“

Das schwierige Thema forderte sie heraus, bot ihr aber auch genug Freiraum, um sich mit Tod, Sterben und Verlust auseinanderzusetzen. „Jeder hat das schon mal erlebt im eigenen Umfeld,“ so Kristin Dose, die seit etwa zehn Jahren in Bruchsal wohnt.

Animiert zur Teilnahme am Wettbewerb wurde sie auch durch den guten Zweck des Buches. Sechzig Prozent des Reinerlöses gehen an Hospize. Die Autoren spendeten alle ihre Geschichten und auch die Karlsruher Illustratorin Barbara Nagel verzichtete auf eine Gage. Um das Buch zu vertreiben, wurde auch ein eigener Verlag in Heppenheim gegründet, denn der ursprüngliche Rahmen von nur 20 Geschichten wurde angesichts der vielen qualitativ hochwertigen Wettbewerbseinsendungen gesprengt.

Von den Buchhandlungen Braunbarth und Wolf, die das Buch in Bruchsal verkaufen, weiß Kristin Dose, dass das Buch auch als Trost in Verlustsituationen gekauft wird. „Es ist gut, wenn diese Geschichten dazu dienen, Mut und Zuversicht in schwierigen Situationen zu spenden“, so die Autorin. Sie selbst möchte weiterschreiben, denn diese Leidenschaft begleitet sie schon seit ihrer Kindheit. ris/(Bild: ris)

