Architektur wesentlich für Wohlbefinden

Bruchsal.Nach über zweijähriger Bauzeit wurde nun ein neuer Trakt der Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal seiner Bestimmung übergeben. „Nach der zentralen Notaufnahme und der Erweiterung des C-Baus ist der neue G-Bau eine weitere große Maßnahme im Investitionsprogramm für unsere Kliniken“, sagte Landrat Dr. Christoph Schnaudigel.

Mit dem Projekt setze der Landkreis ein Zeichen für die Stärkung der Gesundheitsversorgung in der Region. Der neue Bau repräsentiere den modernsten Stand der Medizintechnik, womit man dem Anspruch gerecht werde, den man in der Technologieregion habe, heißt es in einer Pressemitteilung vom Landratsamt Karlsruhe.

Schnaudigel wies darauf hin, dass der vom Kreistag beschlossene Masterplan Gesamtinvestitionen von 125 Millionen Euro in seine beiden Kliniken in Bretten und Bruchsal vorsieht – davon 75 Millionen Euro an der Fürst-Stirum-Klinik. Er freute sich, dass das jetzt abgeschlossene 28-Millionen-Projekt sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen lag. 16,4 Millionen Euro steuerte das Land Baden-Württemberg bei. Staatssekretärin Bärbl Mielich vom Ministerium für Soziales und Integration lobte den Neubau als wichtigen Baustein für eine flächendeckende und wohnortnahe medizinische Versorgung nach den höchsten Qualitätsstandards.