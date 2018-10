Auf Lkw aufgefahren

Bruchsal.Bei einem Verkehrsunfall sind am frühen Samstagmorgen in Bruchsal zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 1.30 Uhr auf der B 35 im Stadtteil Helmsheim unterwegs. Wohl aufgrund einer Unachtsamkeit kollidierte der junge Mann dabei mit einem geparkten Sattelzug, so die Ermittler.

Der Fahrer und seine Mitfahrerin wurden in umliegenden Krankenhäusern stationär aufgenommen. Bei beiden besteht jedoch laut Polizei keine Lebensgefahr. Am verunfallten Mercedes entstand ein Schaden von rund 22 000 Euro, am Auflieger des Lastwagens rund 5000 Euro.

Die Fahrbahn der B 35 konnte nach etwa einer Stunde auf einem Fahrstreifen und gegen 4.30 Uhr wieder komplett freigegeben werden, so die Beamten. beju/pol

