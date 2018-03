Auf’s Papier kommt es beim Schreiben an

Anzeige

Waghäusel.Bei meiner journalistischen Arbeit geht es durchweg um das schnelle Mitschreiben. In kurzer Zeit möglichst viele Informationen aufs Papier notieren – das ist das Ziel. Als Konsequenz kann ich mittlerweile meine eigene Handschrift kaum noch entziffern. Eine Schande, denn Handgeschriebenes rückt trotz des digitalen Zeitalters zurück in den Fokus der Künstler und Kreativköpfe. Genauer gesagt die Kunst des Buchstaben-Zeichnens, „Lettering“ genannt. Im Gegensatz zum alltäglichen Schreiben geht es beim „Lettering“ um jeden einzelnen Buchstaben, seine kunstvolle Zeichnung und die ganz individuelle Ausarbeitung durch verschiedene Techniken, Stift- und Pinselarten. Das musste ich einfach auch mal selbst ausprobieren.

Der Trend aus Amerika findet auch in Deutschland seine Vertreter – eine von ihnen ist die 22-jährige Magdalena Mummert. Während der Abiturvorbereitungen malte und gestaltete sie schillernde und schnörkelnde Überschriften in ihrem Matheheft, anstatt die Aufgaben auszurechnen. „Zu meinem 17. Geburtstag bekam ich ,Brush-Pens’, das sind kalligraphisch geeignete Stifte mit Pinselaufsatz, so nahm das Schicksal seinen Lauf“, erzählt die Studentin für Werbung und Marktkommunikation von den Anfängen ihres Hobbys. Schritt für Schritt baute sie sich ihre eigene Kreativwerkstatt auf: „Mein Herzwerk – Lettering, Wedding und Lifestyle“.

Für Kartenschreiber, Inspirationsjäger und Erinnerungsbewahrer ist die Werkstatt eine Schatztruhe voller Ideen, Kreativität und Tatendrang. Mummert bemalt, beschriftet und verkünstelt alles, was sie in die Hände kriegt: Von Grußkarten und Hochzeitseinladungen, über Menü- und Tischkarten, bis hin zu Geschirr, Taschen, Blumentöpfen und persönlichen Notizbüchern ist alles dabei. Nicht selten hört sie bei Bestellungen von Kunden – unter anderem von mir – den Satz: „Das würde ich auch gerne können!“ Diesen Wunsch konnte Mummert mir und weiteren elf Teilnehmerinnen bei ihrem Workshop „Brush Script Letterings“ im Modewerk in Waghäusel erfüllen. „Die Inhaberin ist eine gute Bekannte von mir und ich stelle permanent einige Werke von mir im Modewerk zum Verkauf aus“, so Mummert.