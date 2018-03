Augen öffnen und mithelfen

Anzeige

Deutschland ist eigentlich reich – aber auch arm. 15 Prozent der Bevölkerung ist bedürftig. Das bedeutet, diese Menschen verdienen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. Alleine in Kirrlach sind davon mehr als 200 Bürger betroffen. Gemeinnützige Tafeln sind für sie ein Rettungsanker. Natürlich muss die soziale Schere in der Politik thematisiert und bekämpft werden. Die Regelsätze für Hartz IV. beispielsweise anheben – oder das Vermögen der Reichen angemessen besteuern.

Oft lehnen sich die Bürger deshalb einfach zurück. Sie sehen die Aufgabe alleine bei der Regierung. Und genau das ist falsch. Nicht nur in Hauptstädten steigt die Zahl der Armen – auch in kleineren Orten gibt es immer mehr Bedürftige. Davor sollten Mitbürger nicht die Augen verschließen. Gemeinnützige Einrichtungen sind auf freiwillige Helfer und Spenden angewiesen – und zwar in jeder Gemeinde und Stadt.

Armut macht nicht vor Stadtgrenzen halt. Und genau da kann jeder Mensch mit anpacken. Unwichtig, ob Unterstützer dabei Geld, Gerätschaften oder Zeit schenken. Dankbar sind die Einrichtungen und Bedürftigen in jedem Fall.