Aus eigener Kraft geschafft

Herr Backmann, was haben Sie vor dem letzten Spiel in der Kabine zu ihren Jungs gesagt?

Andreas Backmann: Wir hatten die Chance, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Wir waren auf keine Mannschaft angewiesen, weil wir diese Saison gut gespielt haben. Es war natürlich ein schmaler Grat. Wir wollten nicht zu sehr nach vorne rennen, aber auch nicht einschlafen. Am Ende haben wir es dann doch unnötig spannend gemacht. Es war aber in dieser Saison einfach schwieriger, in der Liga zu bleiben, als im vergangenen Jahr aufzusteigen.

Was hat den Unterschied zu Durlach ausgemacht?