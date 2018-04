„Ausbildung ist Grundpfeiler erfolgreicher Zukunft“

Anzeige

Karlsruhe.Um den zukünftigen Bedarf an Fachkräften zu decken und sich somit zukunftssicher aufzustellen, wird es für Unternehmen immer wichtiger auszubilden. Dies haben die Betriebe im Bereich der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt längst erkannt.

Wie es in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Kalrsruhe-Rastatt heißt, melden sich täglich Unternehmen in den Beratungszentren, um ihre offenen Ausbildungsplätze auszuschreiben. Obwohl noch immer zahlreiche Jugendliche eine Ausbildungsstelle suchen, ist ihre Zahl im Gegensatz zum Vorjahr deutlich geringer. Schon jetzt zeichnet es sich ab, dass auch in diesem Jahr die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen erneut deutlich höher sein wird als die der Bewerberinnen und Bewerber.

Infos zur Ausbildung Jugendliche, die Kontakt zur Berufsberatung oder eine Ausbildungsstelle suchen, können sich unter der gebührenfreien Service-Rufnummer 0800/4 55 55 00 an die Agentur für Arbeit wenden und einen Beratungstermin vereinbaren. Oder sie melden sich direkt bei den Berufsinformationszentren in Karlsruhe und Rastatt. Informationen gibt es auch im Internet auf der Seite www.arbeitsagentur.de. Unternehmen, die ein Gespräch wünschen oder Ausbildungsstellen mitteilen möchten, erreichen den Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit unter der Servicenummer 0800/4 55 55 20 oder mit einer Email an: karlsruhe-rastatt.arbeitgeber@arbeitsagentur.de.

Keine Zeit verlieren

„Ausbildung ist der Grundpfeiler einer erfolgreichen Zukunft – für Betriebe und Jugendliche gleichermaßen. Unternehmen sind heute mehr denn je auf qualifiziertes Personal angewiesen. Wir können den Jugendlichen spannende und zukunftssichere Ausbildungsmöglichkeiten anbieten“, sagt Ingo Zenkner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt und rät: „Jugendliche, die für 2018 noch eine Ausbildungsstelle suchen, sollten keine Zeit verlieren.“