Anzeige

Der Malprozess sei ein Ausdruck der Selbstbestimmung, die von den Künstlern gerne genutzt werde, weil ihnen Selbstbestimmung in anderen Lebensbereichen aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht möglich sei. Marie Herrmann, eine der austellenden Künstlerinnen sagt, dass sie während des Malens einfach sie selbst sein könne, einfach nur Marie ohne alles andere außenrum. Und dann erzählt sie noch, dass sie weiche Pinsel, warme Farben und den Schwung beim Malen mag. Farbenfroh oder melancholisch, abstrakt oder gegenständlich, im Kleinformat oder ganz groß – so unterschiedlich wie die Künstler sind auch ihre Bilder. Neben manchen haben sie selbst kurze Erklärungen zu ihrem Werk aufgeschrieben oder den Gefühlen, die sie während des Schaffens bewegten, Ausdruck verliehen. Beim Gang durch die Ausstellung gab es daher viel Gesprächsstoff zwischen Gästen und Künstlern und so manches Werk hat bereits einen neuen Besitzer gefunden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.03.2018