Ausmisten für Winterzeit

Waghäusel-Wiesental.Auch kurz vor dem Herbst kann zuhause kräftig ausgemistet werden, dass es im Winter in den eigenen vier Wänden dann richtig gemütlich wird. Dafür ist der Herbstflohmarkt der Wiesentaler Kindergärten am Samstag, 22. September, perfekt geeignet. Von 13 bis 16 Uhr bieten Interessierte in der Wagbachhalle, Seppl-Herberger-Ring 6, Wiesental ihr Hab und Gut an.

Noch gibt es viele freie Plätze. Ein Tisch kostet regulär 9 Euro. Wenn noch eine Kuchenspende mitgebracht wird, gibt es den Tisch sogar schon für 6 Euro.

Anmeldung ab 8. September

Aber aufgepasst: Auch Kinder können ihre Spielzeuge verkaufen. Solch einen Kindertisch gibt es bereits für 4 Euro. Anmeldungen sind ab Samstag, 8. September, möglich.

Ein Flohmarkt (auch Trödelmarkt) ist im ursprünglichen Sinne ein Markt, auf dem gebrauchte Gegenstände von Bürgern für andere Bürger angeboten werden.

Seinen Namen verdankt der Flohmarkt übrigens spätmittelalterlichen Kleidergaben der Fürsten. Einmal dem Volk überlassen, wurde mit diesen Kleidungsstücken gehandelt – dabei wechselte auch der eine oder andere Floh den Wirt. nina

Info: Anmeldungen unter flohmarkt-wiesental@outlook.de

