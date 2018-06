Auto kommt im Gebüsch zum Stehen

Bei einem Verkehrsunfall in Untergrombach sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen – ein Smart stürzte dabei von der Fahrbahn etwa zwei Meter in ein Gebüsch. © 7aktuell.de/Aaron Klewer

Bruchsal.Da eine Autofahrerin beim Verlassen einer Tankstelle im Bruchsaler Stadtteil Untergrombach einen Smart übersehen hatte, sind die beiden Fahrzeuge zusammengestoßen und zwei Menschen haben sich verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, missachtete die Fahrerin bei der Tankstelle gegen 9.15 Uhr am Dienstag die Vorfahrt eines herannahenden Smart in der Bruchsaler Straße. In der Folge stießen die

...

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.06.2018