Karlsruhe.Zwei Personen haben sich bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Pkw am gestrigen Freitagmorgen am Albtalbahnhof leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Fahrer eines schwarzen BMW auf die Kreuzung am Albtalbahnhof in der Karlsruher Ebertstraße. Zur selben Zeit fuhr ein Bus der VBK Linie 47 von der Haltestelle Ebertstraße los und wollte gerade aus in Richtung Hauptbahnhof fahren.

Vermutlich wollte der BMW-Fahrer wenden und übersah hierbei den herannahenden Bus. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Dadurch wurden nach Angaben der Beamten zwei Personen leicht verletzt.