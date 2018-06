Auto von Bahn zerquetscht

Anzeige

Karlsruhe.Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Freitagvormittag eine 50-jährige Autofahrerin in der Karlsruher Waldstadt, als sie beim Überqueren der Gleise bei der Lötzner Straße frontal von einer Straßenbahn erfasst wurde. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von über 100 000 Euro.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei befuhr die 50-jährige Fahrerin eines VWs kurz nach 8 Uhr die Glogauer Straße in nordöstlicher Richtung. Auf Höhe der Lauenburger Straße wollte die Frau nach links in die Lötzener Straße abbiegen und direkt die dortigen Straßenbahngleise überqueren. Dabei übersah sie offenbar sowohl eine rote Ampel als auch die aus Richtung Waldstadt Zentrum herannahende Straßenbahn der Linie 4. Der 38 Jahre alte Straßenbahnfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, so dass der Pkw beim Überqueren der Gleise frontal von der Tram erfasst wurde.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 50-Jährige schwere Verletzungen und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus ihrem Auto befreit werden. Die alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich zunächst vor Ort um die Frau und brachten sie anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.