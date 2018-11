Autofahrer erliegt seinen Verletzungen

Karlsruhe.Bei einem Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Pkw ist ein Autofahrer seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Montag gegen 11.15 Uhr in Rüppurr auf der Allmendstraße. An der Kreuzung zur Herrenalber Straße missachtete er wohl, laut Angaben von Zeugen, das Rotlicht und überquerte die dortigen Schienen des Bahnverkehrs. Auf den Gleisen wurde sein Pkw von einer in Richtung Ettlingen fahrenden Straßenbahn seitlich erfasst und zirka 50 Meter mitgeschleift.

Der im Fahrzeug eingeklemmte Mann wurde von der Feuerwehr befreit und von Notarzt und Rettungsteams vor Ort reanimiert. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in eine Klinik gebracht. In diesem verstarb er laut Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag. Ob es sich hierbei um den 67-jährigen Fahrzeughalter handelt, ist noch unklar.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es aufgrund von Sperrungen zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Vor Ort waren 26 Einsatzkräfte der Feuerwehr, zehn Angehörige des Rettungsdienstes sowie zehn Beamte der Polizei. pol

