Autofahrer nach Kollision verletzt

Karlsruhe.Weil ein Autofahrer die Vorfahrt in Knielingen missachtete, sind in der Sudtenstraße zwei Pkw zusammengestoßen – einer hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ist ein grauer Renault mit einem dunkelgrauen Nissan am Samstagabend gegen 18.20 Uhr kollidiert. Wer an der Ecke Grünhutstraße die Vorfahrt missachtete, ist bislang noch nicht klar. Infolge des Unfalls stürzte der Nissan auf die Seite und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer des dunkelgrauen Nissans musste von Rettungskräften mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Es waren zwei Rettungswagen sowie zeitweise insgesamt vier Streifenwagen vor Ort. pol