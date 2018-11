Autofahrer rast auf Fußgänger zu

Ettlingen.Ein 45 Jahre alter Franzose ist in der Nacht zum Freitag in der Ettlinger Thomas-Mann-Straße wohl in einer psychischen Ausnahmesituation zunächst mehrfach gegen ein Auto gefahren, hat danach Straßenmobiliar beschädigt und ist schließlich gezielt auf einen Passanten zugefahren. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe am Wochenende mit.

Nach seiner Festnahme durch die alarmierte Polizei habe der aggressive Mann zunächst einen Fluchtversuch unternommen und habe zu Boden gebracht und gefesselt werden müssen. Schließlich soll er noch auf der Dienststelle des Polizeireviers Ettlingen Widerstand geleistet haben und zwei Beamte leicht verletzt haben.

Zeuge alarmiert Polizei

Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei war der 39-jährige Passant gegen 4 Uhr von der Neuwiesenrebenstraße in Richtung Thomas-Mann-Straße unterwegs. Er nahm seinen Angaben zufolge laute Geräusche wahr und erblickte einen weißen Kleinwagen, der quer auf der Fahrbahn stand. Als der Mann von dem Fahrer wahrgenommen wurde, startete dieser den Motor und soll mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zugefahren sein. Der 39-Jährige konnte sich noch rechtzeitig an einer Böschung in Sicherheit bringen. Ein Zeuge alarmierte unterdessen die Polizei.

Offenbar auch Gemälde gestohlen

Möglicherweise kommt weiteren Ermittlungen zufolge derselbe Beschuldigte auch für den Diebstahl von mehreren Gemälden in Betracht, die in einem in Nähe der Tatörtlichkeit gelegenen Hotel ausgestellt waren.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe eröffnete ein Verfahren unter anderem wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und beantragte die vorläufige Unterbringung des polizeilich in Deutschland bisher unauffälligen Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus. beju/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018