Autofahrerin erliegt Verletzungen

Waldbronn.Eine 81-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall nahe Waldbronn ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet sie am Samstagabend auf der Kreisstraße zwischen Waldbronn-Neurod und Etzenrot mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Die drei Insassen des anderen Autos wurden schwer verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 18.35 Uhr in einer scharfen Rechtskurve. Beide Autos stießen frontal zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 15 000 Euro. Die Strecke zwischen Neurod und Etzenrot war bis gegen 21 Uhr gesperrt. beju/lsw