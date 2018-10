Autofahrerin kracht gegen Hauswand

Hambrücken. Von der Fahrbahn abgekommen und in Schräglage am Hauseingang an einer Hauswand gelandet, ist am Sonntagabend die Fahrerin eines Toyota, nachdem diese am Steuer vermutlich einen medizinischen Notfall erlitt.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 71 Jahre alte Frau gegen 18.30 Uhr die Hauptstraße in Hambrücken, von Wiesental kommend. Plötzlich verlor die ältere Dame die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser fuhr in den Gegenverkehr, wo er einen vorbeifahrenden Wagen streifte. In der Folge fuhr sie auf den Bordstein und krachte gegen die Hauswand, ehe das Fahrzeug am Hauseingang eines dortigen Wohnhauses in Schräglage zum Stehen kam.

Kontrolle verloren

Die 71-Jährige hatte vermutlich, so die Polizei am Abend, einen medizinischen Notfall am Steuer erlitten, weshalb sie die Kontrolle über den Wagen verlor. Die Dame wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Die Polizei war mit einem Streifenwagen vor Ort um den Verkehrsunfall aufzunehmen. Der Pkw musste vom Abschleppdienst vom Hauseingang des Wohnhauses mittels eines Krans entfernt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht abzusehen. zg

