Autofahrerin übersieht Radlerin

Karlsruhe.Eine 60-jährige Radfahrerin hat sich leicht verletzt, weil eine Autofahrerin sie beim Rückwärtsfahren übersehen hatte. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 29-jährige Autofahrerin eines BMW am Mittwoch in Karlsruhe kurz vor 19 Uhr aus einem Parkplatz in der Edgar-Heller-Straße rückwärts ausparken. Die 60-Jährige fuhr zur selben Zeit mit ihrem Rad auf der Edgar-Heller-Straße in Richtung Sportverein.

Verkehrsbedingt mussten beide Frauen kurz anhalten, wodurch die Radfahrerin hinter dem BMW stand. Als die 29-Jährige wieder anfuhr, touchierte sie die Radfahrerin, die deshalb stürzte und sich leicht verletzte. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort jedoch nicht nötig. Am Fahrrad und am BMW entstand durch die Kollision insgesamt ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. pol