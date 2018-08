Autoschlüssel und Fahrrad gestohlen

Anzeige

Phlippsburg/Rheinsheim.Unbekannte Diebe sind in ein Wohnhaus im Ewald-Werner-Weg eingebrochen – und haben dort einen Autoschlüssel und ein Mountainbike gestohlen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen die Unbekannten zwischen 23 Uhr und 6 Uhr in das Haus und entwendeten einen Fahrzeugschlüssel und ein Mountainbike der Marke Scott in Weiß mit schwarzen Schutzblechen.

In der gleichen Nacht wurden in Rheinsheim vier weitere Fahrräder gestohlen. Ob diese von den gleichen Tätern wie beim Wohnhauseinbruch gestohlen wurden, ist bisher noch nicht bekannt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro. Die Kriminalpolizei Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0721/6 66 55 55 entgegen. pol