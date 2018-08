Azubis starten Kurs mit Stadtrallye durch Bruchsal

Start in einen Beruf mit Herz, Verstand und Zukunft: Diese Menschen haben sich für eine Ausbildung zur Pflegefachkraft beim Caritasverband Bruchsal entschieden. © Caritas Bruchsal

Bruchsal.Achtzehn neue Auszubildende in der Pflege haben ihre dreijährige Ausbildung zur examinierten Pflegefachkraft beim Caritasverband Bruchsal am vergangenen Mittwoch gestartet. Das scheibt der Caritasverband Bruchsal in einer Pressemitteilung.

Während eines einwöchigen Einführungskurses hieß der Verband die neuen Mitarbeitenden herzlich willkommen. Dabei wurden sie von ihren neuen Caritas

...

Sie sehen 20% der insgesamt 1962 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.08.2018