Oberhausen.Spielen und lernen mit allen Sinnen: Seit November 2017 bietet der TV 1900 Oberhausen das Programm des Deutschen Turnerbunds „Babys in Bewegung“ an. Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, fördert der Kurs unter der Leitung von Martina Säubert, motorische, geistige und soziale Entwicklung der Babys.

Der Kurs wird in zwei Module unterteilt: Modul 1 ist für Babys von drei bis sechs Monaten ausgerichtet und das Modul 2 für Babys von sechs bis neun Monaten.

Alle Sinne angesprochen

Babys nehmen von Geburt an die Welt mit allen Sinnen wahr und durchleben auf ihre Art und Weise unterschiedliche Entwicklungsphasen im ersten Lebensjahr. Im Mittelpunkt des Babykurses stehen Bewegungs- und Sinnesanregungen für Babys, um sie in diesem spannenden ersten Jahr in ihren Entwicklungsphasen zu begleiten und zu unterstützen.