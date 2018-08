Bann soll jetzt brechen

Karlsruhe.Der Karlsruher SC muss im Südwestderby in der 3. Fußballiga gegen den 1. FC Kaiserslautern auf Domenik Strohl-Engel verzichten. Der Stürmer bekommt am Freitag die Weisheitszähne gezogen. Positive Signale gibt es dagegen von Anton Fink (Sprunggelenksprobleme), Martin Röser (Sehnenreizung) und auch für eine Saisonpremiere von Justin Möbius, der ebenfalls von der Bank eine Option werden könnte. Karlsruhes letzter Neuzugang Alexander Groiß werde laut Trainer Alois Schwartz ebenfalls „relativ schnell einsetzbar“ sein. Ob schon am Samstag um 14 Uhr, ließ er offen.

Von den fast 26 Jahren ohne Sieg in Kaiserslautern will sich Schwartz vor dem Derby nicht beeinflussen lassen. „Ende der letzten Saison ging es beim VfR Aalen um den Relegationsplatz. Da haben mir auch alle gesagt, dort habt ihr noch nie gewonnen. Wir haben aber dann doch gewonnen“, betonte der KSC-Coach am Donnerstag.

3000 Karlsruher reisen mit

Schließlich sei es etwas Schönes, wenn man vor 30 0000 Zuschauern Fußball spielen könne. Rund 3000 davon werden aus Karlsruhe mitreisen. „Deswegen hoffe ich, dass uns das richtig stimuliert“, sagte Schwartz. Wie Kaiserslautern musste auch der KSC am Wochenende sechs Gegentreffer im Pokal verkraften. Die Schlappe gegen Hannover 96 hat man im Wildpark gleich zum Wochenanfang abgehakt. dpa

