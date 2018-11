Barocke Serviettenkunst an historischem Ort

Bruchsal.Das Schloss eröffnet den den Blick auf ein verblüffendes historisches Phänomen der Tafelkultur: Unter dem Titel „Gefaltete Schönheit – Die Kunst des Serviettenbrechens“ zeigt der Faltkünstler Joan Sallas seine Werke. Angefangen bei grazilem Tischschmuck bis hin zu raumgreifenden Skulpturen ist sein Schaffen vielfältig. Hasen, Delfine, sogar Tiger, Nashörner und Elefanten lässt der Katalane entstehen. Die Arbeiten beruhen dabei immer auf historischen Vorlagen des 16. und 17. Jahrhunderts – und sie sind aus Serviettenstoff geschaffen.

Für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg durfte der international renommierte Spezialist im Themenjahr „Von Tisch und Tafel“ nicht fehlen. Die Kunstwerke aus weißem Leinen, einst ein Teil der höfischen Tafelkultur, sind in der Beletage des Schlosses von Mittwoch, 14. November, bis Sonntag, 3. Februar, zu sehen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Von raffinierten Servietten bis zu meisterhaften Skulpturen: Der Faltkünstler Joan Sallas beeindruckt mit einer seltenen Kunst, die in der Zeit des Barock zu ihrer Blüte gelangte: Er faltet gestärktes Leinentuch so gekonnt, das detailgetreue Skulpturen entstehen. Die Bandbreite der Faltkunstwerke des spanischen Künstlers der textilen Kunstwerke ist enorm und reicht von filigranen Blüten oder Früchten bis zu meterhohen Tischbrunnen und diversen Tierskulpturen. Die kunstvoll gefalteten Servietten waren Teil einer aufwendigen höfischen Tafelkultur, mit dem die Herrscher Macht und Reichtum demonstrierten.

„Aufwändig komponierte Tafeln, mit Tischaufsätzen und bestückt nach komplizierten Plänen, waren Teil der Repräsentation an den barocken Tafeln“, erklärt Dr. Petra Pechacek, die Konservatorin von Schloss Bruchsal. „Die Serviettenfaltkunst war ein Aspekt dieser höfischen Dekorationen.“

Technik durch Ausprobieren lernen

Joan Sallas nutzt für seine Arbeiten gestärktes Leinengewebe. Hunderte Meter Stoff faltet er zu Schlangen, Nilpferden, Schlössern, Schiffen oder menschlichen Figuren. Das Wesentliche an seinen Arbeiten: Fast immer liegen ihnen originale Faltplänen zugrunde. Anfang des 16. Jahrhunderts entstand in Italien die Mode, Servietten und Tücher kunstvoll zu falten. Seinen Höhepunkt erlebte das Serviettenbrechen im Barock: Traktate und Lehrbücher verbreiteten die Techniken und Vorlagen auch an den deutschen Höfen.

Seit 18 Jahren forscht Sallas intensiv auf dem Gebiet der historischen Faltkunst und sammelt sämtliche Literatur zum Thema. Hierbei handelt es sich aber nicht um Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie er verdeutlicht, sondern eher um schlichte Abbildungen. Die richtige Technik lasse sich nur durch Ausprobieren finden. Seine Werke stellt der Künstler weltweit aus in Musseen und Schlössern aus und gibt auch Kurse für Interessierte . zg

Info: Die Skulpturen von Joan Sallas sind während der Ausstellung von Dienstag bis Sonntag und feiertags von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Der Besuch ist im Eintrittspreis des Schlosses enthalten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018