Bauantrag für Logistikzentrum genehmigt

Anzeige

Peter Kremer von den Freien Wählern lobte das „überzeugende Konzept“, den Schallschutzrücken zum Wohngebiet hinter dem Walthersee. Auch rechnet er mit vielen Arbeitsplätzen, die auf seine Nachfrage der Dietz-Vertreter mit 350 bis 400 bezifferte. „Wir werden den Ausbau sehr positiv begleiten“, betonte der FW-Stadtrat. Auf mögliche Gewerbesteuereinnahmen und auf neue Arbeitsplätze in der Stadt verwies Peter Steinel (Uli), die dank des Logistikzentrums in Philippsburg zustande kämen.

Lkws sollen tagsüber fahren

„Wir sagen trotz allem ja“, bekannte Joachim Pöschel (SPD), der zunächst die Verzögerungen für das Gewerbegebiet durch die Verwaltung kritisierte. Die ehemalige Salmkaserne halte er für „prädestiniert“, um dort ein Logistikzentrum anzusiedeln. Neben Arbeitsplätzen und Steuereinkünften erwarte er, dass der Lkw-Verkehr überwiegend tagsüber fließe und es somit nachts zu keiner Lärmbelästigung kommt.

Ganz anders fiel die Sichtweise des CDU-Fraktionschefs Hans-Gerd Coenen aus: Im Minutentakt werden „mindestens 500 Lkws und 700 Personenwagen“ auf den Straßen unterwegs sein. „Eine solche Verkehrsbelastung im 24-Stunden-Betrieb halten wir in Philippsburg nicht aus.“ Für ihn komme der entscheidende Lärm vom Straßenverkehr und weniger von den rückwärtigen Gates. Er sei überzeugt, dass aufgrund der Dietz-Konstruktion kein einziger Euro Gewerbesteuer fließen werde. Für abwegig hält der CDU-Mann den Vergleich eines „Lageristen im niederschwelligen Lohnbereich“ mit einem „gut verdienenden Goodyear-Mitarbeiter im Produktionsbereich“, wie er betonte.

Angesprochen wurde auch, dass die Dietz AG zunächst in Wiesental versucht hatte, ein 1,9 Hektar großes Logistikzentrum zu bauen, dann aber am Widerstand einer Bürgerinitiative scheiterte. In Philippsburg gehe es jetzt um eine Fläche von 13,5 Hektar. wr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.03.2018